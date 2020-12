So können die Aussteller des Gütersloher Weihnachtsmarktes unterstützt werden

Gütersloh. Vom 26. November bis zum 30. Dezember sorgt die Gütersloh Marketing für weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt. Obwohl der traditionelle, gemütliche Weihnachtsmarkt in diesem Jahr fehlen wird, müssen Besucher auf die vorweihnachtlichen Genüsse in diesem Jahr jedoch nicht ganz verzichten. Mehrere Aussteller bieten an verschiedenen Orten in der Innenstadt ihre leckeren Spezialitäten zum Abholen an. Auch online gibt es die Möglichkeit das ein oder andere Weihnachtsmarkt- Produkt zu erwerben und direkt nach Hause liefern zu lassen.

Auf der Website des Gütersloher Weihnachtsmarktes hat die Gütersloh Marketing eine Übersicht erstellt, welche Produkte wo zu erhalten sind. Die Aussteller freuen sich über jede Unterstützung in dieser schwierigen Zeit!

Gütersloher Weihnachtsmarkt: https://www.guetersloherweihnachtsmarkt.de/content/aussteller -unterstuetzen.html