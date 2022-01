Sicher buchen und verreisen

Neuer Katalog mit AWO-Seniorenreisen 2022

Paderborn. Mit dem neuen AWO-Seniorenreisen-Katalog bietet die AWO älteren Menschen 2022 wieder die Möglichkeit, trotz Pandemie sicher zu verreisen. „Flugreisen haben wir auch in diesem Jahr wegen der unsicheren Lage gar nicht erst im Programm“, erklärt AWO-Reisekoordinatorin Birgit Frische. „Stattdessen bieten wir viele komfortable Busreisen zu attraktiven Zielen in Deutschland.“ Neben den Erholungs- und Städtereisen seien darunter auch Themenfahrten mit speziellen Aktivitäten, wie Tanzen, Skilanglauf, Wandern und Fahrradfahren. „Außerdem haben wir natürlich wieder unsere beliebten Gesundheitsreisen im Programm, mit vielen Anwendungen und Wellnessangeboten“, ergänzt Frische. „Und weil es ganz in der Nähe ebenfalls wunderbare Urlaubsziele gibt, haben wir außerdem Reisen mit sehr kurzer Anreise nach Höxter, Bad Driburg und Bad Sassendorf vorbereitet.“ Alle AWO-Reisen werden unter strenger Beachtung der jeweils aktuellen Hygiene-Vorschriften durchgeführt. Die Buchung ist mit keinem Risiko verbunden, weil sie bei einer Verschärfung der Pandemielage abgesagt und erstattet werden. Das Besondere seien die ehrenamtlichen Reisebegleiter, die den Teilnehmern zusätzliche Sicherheit bieten und unter dem Motto „Jeder kann, keiner muss“ auch gemeinsame Aktivitäten organisieren. Telefonische Buchungen sind ab dem 17. Januar von montags bis donnerstags ab 13.00 Uhr und freitags ab 09.00 Uhr möglich unter 05251/290 66-12. Unter dieser Rufnummer kann auch der kostenlose Katalog unverbindlich angefordert werden – oder per Mail über b.frische@awo-paderborn.de. Bis zum 15. Februar gibt es auf alle Reisen zwei Prozent Frühbucher-Rabatt.