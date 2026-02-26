Rollende Partybahn: Sparren-Express startet am 27. März in die Saison

Insgesamt neun Themenfahrten im Jahr 2026

Bielefeld. Feiernd auf Schienen durch die Stadt fahren? In Bielefelds Partybahn ist das kein Problem. Am Freitag, 27. März, startet der Sparren-Express mit einer Ü30-Party in die neue Saison. Bielefelds einmalige Kneipe auf Schienen fährt dann wieder kreuz und quer durch die Stadt. Die Bahn hat mit ihren Sitzecken, Stehtischen, gut ausgestatteter Theke und Musik alles, was man für einen vergnüglichen Kneipenabend braucht.

Der Sparren-Express ist in diesem Jahr insgesamt neun Mal unterwegs. Jedes Mal mit einem Motto wie Schlager, Tanz in

den Mai, 80er, oder Ü30.

Die Touren beginnen jeweils um 20 Uhr in Sieker und enden um 0.30 Uhr dort. Der Einstieg ist nur in Sieker möglich. Der Ausstieg kann auch an anderen Haltestellen erfolgen.

Die Termine im Überblick:

• 27. März: Ü30‑Party

• 30. April: Tanz in den Mai

• 13. Mai: 80er‑Party

• 13. Juni: CSD‑Party

• 10. Juli: Rock‑Party

• 4. September: Schlager‑Party

• 31. Oktober: Halloween‑Party

• 20. November: 90er‑Party

• 6. Dezember: Nikolaus‑Party

Karten für die ersten drei Themenfahrten sind ab Mittwoch, 25. Februar, für 19 Euro erhältlich. Tickets gibt es ausschließlich im Service-Center moBiel (Stadtbahn-Haltestelle Jahnplatz). Pro Person können maximal zehn Tickets gekauft werden.

KombiTicket: Eintrittskarten gelten für An- und Abreise Eintrittskarten gelten zwei Stunden vor Abfahrt und zwei Stunden nach der Veranstaltung in allen Bussen, Nachtbussen und Stadtbahnen von moBiel und Nahverkehrszügen (RE, RB) im Stadtgebiet von Bielefeld (Preisstufe BI) als Fahrkarte.

Infos zu den Themenfahrten gibt es unter www.mobiel.de/veranstaltung und unter info@mobiel.de sowie Telefon 0521-51 45 45.