Pigerl-Radtke neues Vorstandsmitglied im Dachverband Tourismus NRW

OstwestfPetra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), ist neues Vorstandsmitglied im Dachverband Tourismus NRW. Sie setzt sich dort künftig für die Interessen des Tourismus in NRW ein. Sie folgt auf Axel Martens, Hauptgeschäftsführer der IHK Lippe zu Detmold, der aufgrund seines Ruhestands aus dem Amt ausscheidet.

Die Tourismusdestination Teutoburger Wald gehört seit Jahren zu den übernachtungsstärksten Reiseregionen in Nordrhein-Westfalen. 2020 belegte sie trotz Corona den ersten Platz in der Übernachtungsstatistik des Landes. Neben der hohen Wirtschaftskraft, die die Tourismuswirtschaft in der Region Ostwestfalen-Lippe erzeugt, leistet sie einen wichtigen Beitrag, die Attraktivität des Standortes für Fach- und Führungskräfte in den ostwestfälischen Unternehmen zu erhöhen.

Der Dachverband Tourismus NRW hat das Ziel, den Tourismusstandort NRW zu stärken. Er übernimmt die Vermarktung der touristischen Ziele im Land, bündelt die Interessen der Tourismusorganisationen und leistet den Wissenstransfer.