Patrick Salmen: Ekstase in der Weberei

Gütersloh. Patrick Salmen (1985) ist ein Wuppertaler Autor und Lese-Kabarettist. Und als solcher ist er auch in diesem Jahr wieder in der Weberei zu Gast. Am Donnerstag, den 17. September präsentiert er mit „Ekstase – ist doch auch mal ganz schön“ sein aktuelles Buch, das neue unterhaltsame Kurzgeschichten, witzige Anekdoten und scharfe Beobachtungen enthält. Von den Tücken des Elterndaseins über die Stars der sozialen Medien bis hin zum Life Coaching werden auf humorvolle Art viele ganz alltägliche Themen behandelt, die man auf diese Weise garantiert noch nicht betrachtet hat. Salmen schafft durch seine Mischung aus herrlich charmantem, cleverem und bitterbösem Witz ein Programm, das die Lachmuskeln fordert.

Der Einlass startet am 17. September um 19:00 Uhr, Beginn ist um 19:30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf unter www.weberei.de erhältlich.