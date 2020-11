OWL Arena: Absage Weihnachtsshow Ehrlich Brothers am 28./29. November 2020

Absage Weihnachtsshow Ehrlich Brothers (28./29. November 2020) / Alternative: Ticketeintausch für Showprogramm „Dream & Fly“ (20./21. März 2021 • OWL ARENA / HalleWestfalen)

Halle. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem erneut verschärften Verbot für Veranstaltungen wird das Weihnachts-Special der „Ehrlich Brothers • Let It Snow“ am 28. und 29. November 2020 in der OWL ARENA ersatzlos entfallen. Alle Karteninhaber dieser Veranstaltung können ihre Tickets kostenfrei über die Internetplattform umtauschen.s-promotion.de tauschen. Erhältlich sind als Alternative Eintrittskarten für den bereits verlegten Auftrittstermin der „Ehrlich Brothers“ mit ihrem neuen Showprogramm „Dream & Fly“ am 20. März (Samstag) 2021 und 21. März (Sonntag) 2021. An diesem vorletzten März-Wochenende werden in der ostwestfälischen Eventarena zwei Shows pro Veranstaltungstag stattfinden, Beginn jeweils: 13.00 Uhr bzw. 19.00 Uhr.