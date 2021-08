„Open Stage“ – Talentsuche im Parkhaus am Bahnhof

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Auf der „Open Stage“ sucht das städtische Jugendzentrum „Alte Emstorschule“ am Freitag, 27. August, ab 18:30 Uhr erneut nach neuen Talenten – und dabei ist die Bühne in diesem Jahr im wörtlichen Sinne offen: Die Mitmachshow geht im Parkhaus am Bahnhof über die Bühne. Egal ob Singen, Tanzen, Rappen oder weitere Kunstformen: Jedes Talent ab 12 Jahren kann mitmachen.

Teilnahme und Besuch der Show sind kostenlos, eine Anmeldung vorab ist aber ebenso erforderlich wie ein Negativnachweis (3G) am Abend der Show. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an jugendzentrum@rh-wd.de, über Instagram: jz.emstorschule, oder persönlich in der Emstorschule.

Die Zuschauer wählen die besten Talente. Ihnen winken schöne Preise. Die Teilnahme und der Eintritt sind kostenlos.