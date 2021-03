Onlineumfrage zur Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans

Jugendbefragung 2021

Minden. Das Jugendamt der Stadt Minden macht eine Onlinebefragung zur Freizeitsituation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Minden. Die Befragung richtet sich an alle Schüler*innen ab der 8. Klasse bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Jugendliche und junge Erwachsene können ihre Interessen, Themen, Bedürfnisse und Meinungen mitteilen. Die Anregungen sollen in die Stadtentwicklung einfließen. Das konkrete Ziel ist Jugendlichen die Chance zu geben, sich an der Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans zu beteiligen und damit die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Minden aktiv zu gestalten.

Über die Schulen erhalten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab den 8. Klassen den Link zur Jugendbefragung. Sie ist hier abrufbar: https://survey.lamapoll.de/Jugendbefragung2021/.

Die Angaben im Onlinefragebogen werden vertrauensvoll behandelt und bleiben selbstverständlich anonym. Die Jugendbefragung ist für den gesamten März freigeschaltet. Die Ergebnisse der Befragung werden ab dem 1. Juni zusammengefasst auf der Internetseite zur Jugendbeteiligung www.minden.de/kinder-und-jugendbeteiligung veröffentlicht.

Für weitere Informationen zur Jugendbefragung 2021 steht Benedikt Hanel als Ansprechperson der Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Minden (E-Mail: jugendbeteiligung@minden.de, Tel.: +49 571 89 726) zur Verfügung.