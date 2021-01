Online-Seminarreihe rund um das Thema Ausbildung, Studium und Beruf

Bielefeld. In der Online-Veranstaltungsreihe „Digitale Berufsorientierung“ der Berufsberatung erhalten Interessierte wichtige Tipps von Experten. Hier kommen die Termine für den Monat Februar.

Für Jugendliche, die am Übergang von der Schule in eine Ausbildung, ein Studium oder einen Beruf stehen oder zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Auslandsaufenthalt in Erwägung ziehen, hat die Agentur für Arbeit Bielefeld die Online-Veranstaltungsreihe „Digitale Berufsorientierung“ aufgelegt. In einstündigen Seminaren erhalten Interessierte Tipps von Experten. Die Seminare zu Themen rund um Ausbildung, Studium und Beruf werden in Videokonferenzen umgesetzt.

Das duale Studium ist Thema des Auftaktseminars am 9. Februar 2021, um 10.30 Uhr. Zu den Berufsfeldern, den vorauszusetzenden Qualifikationen und den Vorzügen erhalten Interessierte praktische Informationen.

Unter dem Titel „Schlechtes Zeugnis? Guter Plan B! ‚Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss‘“ geht es am 9. Februar, um 18.30 Uhr weiter. In dem Seminar am 16. Februar, um 14.30 Uhr, informiert die Berufsberatung über Studieninhalte, Voraussetzungen und Berufsperspektiven des Lehramtsstudiums.

In der Veranstaltung am 23. Februar, um 10.30 Uhr, liegt der Fokus auf Studienplatzbewerbung und NC. Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes und eines Auslandsaufenthalts erörtert die Berufsberatung zudem an demselben Tag, um 14.30 Uhr.

Interessierte können sich unter der E-Mailadresse bielefeld.biz@arbeitsagentur.de anmelden und erhalten dann die Einwahldaten zur Videokonferenz.