Online-Infoveranstaltung zum berufsbegleitenden Masterstudium am Campus Gütersloh

Bielefeld. Am kommenden Samstag, 8. Januar, können sich Studieninteressierte um 10 Uhr online über die berufsbegleitenden Masterstudiengänge „Angewandte Automatisierung“, „Digitale Technologien“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“ am Campus Gütersloh der Fachhochschule (FH) Bielefeld informieren. In der zweistündigen Infoveranstaltung erhalten die Teilnehmenden Informationen zu Inhalten und Lernzielen sowie zum Bewerbungs- und Zulassungsverfahren.

Bei dem berufsbegleitenden Masterstudium wechseln sich Phasen des Selbststudiums mit anwendungsorientieren Veranstaltungen ab, die während der Vorlesungszeit samstags im 14-täglichen Rhythmus stattfinden.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt per E-Mail an verbundstudium-ium@fh-bielefeld.de. Nach der Anmeldung erhalten Sie den Link zur Zoom-Veranstaltung ebenfalls per E-Mail.

Weitere Informationen unter www.fh-bielefeld.de/ium

