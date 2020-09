01.10.2020 – Neuer Zirkus | Wes Peden (Schweden) – Zebra – Explosive Jonglage

Detmold. Humor, Ästhetik und Performance: Zebra ist die heißeste und kreativste Jongliershow überhaupt. Wes Peden, ein amerikanischer Jongleur, der in Schweden lebt, kommt aus der Zukunft, direkt in die Detmolder Stadthalle. Er gilt in der Szene mit seinem energischen, komplexen, explosiven und gleichzeitig graphischen, luftigen und leichten Jonglierstil als Meilenstein des kommenden Jahrhunderts. Seine Requisiten landen wie Tauben auf erdachten unsichtbaren Linien in der Luft. Auf den Punkt genau bilden sie Ornamente und pulsierende Wellen, während seine Füße die Steuerung für Licht- und Tonquellen auf der Bühne übernehmen. Seine Ästhetik gleicht der eines futuristischen Kronleuchters mit Sinn für Humor. Der New Yorker ist Preisträger der International Juggling Association und des Pariser Festival Cirque de Demain und u.a. mit der international bekannten Londoner Kompagnie Gandini Juggling unterwegs.

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 20:00 Uhr; Tickets: VVK/AK 19€, ermäßigt 15€

https://www.wespeden.com/

Ermäßigung für: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Inhaber*innen eines Sozialpasses, Inhaber*innen der Ehrenamtskarte Detmold, Schwerbehinderte ab GdB 80%

Kartenvorverkauf: Tourist-Information Detmold im Rathaus am Markt (+49 5231 977 328), Lippische Landes-Zeitung (+49 5231 911 113), alle Vorverkaufsstellen von ADticket (Hotline +49 180 6050400*), Tickets online: www.adticket.de *0,20 €/Anruf inkl. MwSt. Festnetz und max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. alle Mobilfunknetze

Die Veranstaltungen können, aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens des Coronavirus SARS-CoV-2, kurzfristig abgesagt werden.