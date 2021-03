Neue Ideen fürs Quartier gesucht

Verlängerung der Abgabefrist für Projektanträge bis zum 1. Mai

Minden. Für die Quartiere Bärenkämpen, Rodenbeck und Rechte Weserseite steht seit 2018 ein Quartiersfonds zur Verfügung. Insgesamt stellt die Stadt Minden jährlich pro Stadtbezirk 5.000 Euro zur Verfügung. Unterstützt werden können Einwohner*innen und Einrichtungen bei der Finanzierung von Sportangeboten, Mitmachaktionen, Kunst- und Musikprojekte, kleinen Anschaffungen, z.B. für ein Garten- oder Gesundheitsprojekt.

Die Projektideen sollen freiwilliges Engagement fördern und zur Verbesserung des Zusammenlebens beitragen sowie die Integration und das interkulturelle Miteinander im Stadtbezirk fördern. Der Antrag muss vor Projektbeginn schriftlich gestellt werden. Formulare und eine Richtlinie zur Beantragung gibt es auf der Internetseite der Stadt Minden und den Quartiersmanagern. Diese helfen auch beim Ausfüllen der Anträge.

Die Anträge können bis zum 1. Mai per E-Mail an quartiere@minden.de geschickt werden oder per Post an die Stadt Minden, Quartiersmanagement, Ute Hildebrandt, Kleiner Domhof 17, 32423 Minden. Rückfragen beantwortet Elke Ruhe-Hartmann unter Telefon 0571 38 87 49 36.