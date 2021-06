Lübbecke. Endlich ist es wieder soweit: Nach rd. 10 Monaten Corona-Pause geht es endlich in eine Neuauflage des Rudelradelns. Diese Lübbecker Variante der Critical Mass zielt darauf, mehr Aufmerksamkeit auf Radfahrer als Verkehrsteilnehmer zu lenken, damit die Verbesserung der Radinfrastruktur neben Autostraßen und Parkplätzen nicht auf der Strecke bleibt.

Zudem soll die Veranstaltung als „Fahrrad-Party“ Spaß am Radfahren bieten. Wie immer werden einige Personen damit beauftragt sein, querende Straßen zu sichern, so dass die Gruppe entspannt passieren kann. Am Freitag, 25. Juni 2021, geht es wie üblich um 18:00 Uhr am Lübbecker Marktplatz los. Die Tour führt diesmal über Stockhausen und Blasheim, bis sie nach etwa 1 Stunde und 10 km wieder am Marktplatz anlangt.

Zudem wird die Initiative pro Fahrrad am Samstag, den 3. Juli von 10 bis 14:00 Uhr einen Stand in der Langen Straße / Ecke Scharnstraße durchführen. Themen sind die Radfahrsicherheit in Lübbecke, Schwachstellen im Radverkehr und alles, was den Besucherinnen und Besuchern des Standes an Radthemen am Herzen liegt. Diese können gerne ihre Fragen und Anregungen mitbringen und über Unterstützung freuen wir uns besonders.

Initiative pro Fahrrad Lübbecke e.V.

Email: info@pro-fahrrad-lk.de

Website: www.pro-fahrrad-lk.de

Facebook: Initiative Pro Fahrrad Lübbecke

Instagram: pro_fahrrad_lk