NATUR.PUR – Die Natur neu entdecken bei geführten Wanderungen im Kreis Gütersloh

Wanderreihe geht in die zweite Runde und rückt vielfältige Lebensräume in den Fokus

Kreis Gütersloh. Natur erleben, neue Lieblingsrouten entdecken und dabei spannende Einblicke in die heimische Biodiversität erhalten – genau darum geht es bei der Wanderreihe NATUR.PUR. Von jetzt an bis in den November hinein können Naturbegeisterte an 13 geführten Touren mit insgesamt 28 Terminen teilnehmen und dabei die landschaftliche Vielfalt des Kreises Gütersloh erkunden.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr mit rund 600 Teilnehmenden startet die von der pro Wirtschaft GT – der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Gütersloh – organisierte Reihe nun in ihre zweite Saison. Das diesjährige Motto: „Lebensräume“.

Vielfältige Routen für jedes Level

In allen 13 Städten und Gemeinden des Kreises werden individuell konzipierte Rundwanderungen angeboten. Die Strecken sind zwischen 6 und 15 Kilometern lang und reichen von leicht bis anspruchsvoll. Doch die Länge allein sagt nicht alles aus, betont Marion Lauterbach, Projektverantwortliche bei der pro Wirtschaft GT:„Gerade im nördlichen Kreisgebiet sorgen Höhenmeter auch bei kürzeren Routen für sportliche Herausforderungen.“

Detaillierte Infos zur jeweiligen Schwierigkeit finden sich bei jeder Tourbeschreibung.

Fachkundige Begleitung mit Herzblut

Geführt werden die Touren von einem Team aus 26 zertifizierten Wanderführerinnen und Wanderführern, die ihre Routen selbst zusammengestellt haben – mit viel Ortskenntnis, Begeisterung und einem Blick fürs Besondere. Unterwegs vermitteln sie interessante Fakten zu Flora, Fauna und dem diesjährigen Schwerpunkt „Lebensräume“. Die Inhalte wurden gemeinsam mit der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld entwickelt und werden unterwegs in kleinen, gut verständlichen Einheiten vermittelt.

Ein Angebot für alle – mit Sammelspaß!

„Unser Ziel war es, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, das Lust auf Bewegung, Natur und regionale Vielfalt macht“, sagt Lauterbach. Und das Konzept geht auf: Die Touren richten sich sowohl an Einheimische als auch an Gäste aus der Umgebung.

Ein ganz besonderes Extra: Bei jeder Wanderung erhalten die Teilnehmenden einen kleinen Anhänger aus Buchenholz mit individuellem Motiv – inspiriert von der jeweiligen Tour. So entsteht nach und nach die persönliche NATUR.PUR-Kette als Erinnerung.

Jetzt kostenlos anmelden!

Die Teilnahme an den Touren ist kostenfrei, jedoch auf maximal 25 Personen pro Wanderung begrenzt. „So bleibt genügend Raum für Austausch, persönliche Betreuung – und natürlich Rücksicht auf die Natur“, erklärt Lauterbach.

Anmeldungen sind ab sofort online möglich unter:

👉 www.erfolgskreis-gt.de/wandern

Gefördert durch LEADER

Das Projekt NATUR.PUR wird durch Mittel der Europäischen Union und des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des LEADER-Programms gefördert.