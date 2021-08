Mittwoch wieder „Kulturhäppchen“ in der Innenstadt

Gütersloh. „Begleitmusik“ zum Re-Start in der Innenstadt: Am Mittwoch, 4. August, um 17 Uhr auf dem Berliner Platz heißt es Bühne frei für die Sängerin „Mozett“. MoZett ist die Abkürzung für Monika Zühlke und ihr reichen eine Gitarre und ihre Stimme, um sich in die Herzen der Menschen zu singen! Schon früh berührte sie in privaten Kreisen die Menschen mit ihren eigenen, aus dem Leben gegriffenen Songtexten. Ihre Lieder handeln von alltäglichen Stimmungen, somit finden sich viele Menschen darin wieder.

Durch die Mehrsprachigkeit – deutsch, englisch, polnisch – feiert sie Erfolge über die Grenzen hinaus.

Jeden Mittwoch um 17 Uhr präsentiert der städtische Fachbereich Kultur in den kommenden Wochen Kultur-Häppchen in der Innenstadt und lädt damit zum Aufenthalt ein, ohne auf zu große Menschenansammlungen zu setzen.

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.