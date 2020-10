Mitarbeiter-Schutz auf höchstem Niveau: Miele-Wäschereitechnik im Kernkraftwerk

Gütersloh/Gundremmingen. In Block C des Kernkraftwerks Gundremmingen in der Region Bayerisch Schwaben wird noch bis Ende nächsten Jahres Strom erzeugt. Wer hier arbeitet, nimmt Overalls, Überschuhe, Socken und Unterwäsche nicht mit nach Hause. Weil dort der Arbeits- und Gesundheitsschutz aller Beschäftigten höchste Priorität hat, gibt es direkt in Block C eine eigene Wäscherei – die seit Juni komplett mit Miele-Technik ausgestattet ist.

Im Technologiezentrum auf dem 30 Hektar großen Werksgelände sind Profi-Geräte von Miele schon seit längerem im Einsatz. „Die sehr positiven Erfahrungen an dieser Stelle gaben den Ausschlag, auch bei der jetzt notwendigen Investition auf die bewährte Technik zu setzen“, sagt Pressesprecherin Dr. Christina Kreibich. Die bislang eingesetzten Maschinen aus dem Jahr 1984 seien nach wie vor funktionsfähig gewesen, hätten den heute aktuellen Hygieneanforderungen allerdings nicht mehr in vollem Umfang entsprochen. Vor allem aber werde der Bedarf an hygienisch aufbereiteten Schutzanzügen und sonstiger Wäsche massiv steigen: Der Rückbau im bereits abgeschalteten Block B hat begonnen, in Block C steht er noch bevor.

„Abgesehen davon vervielfacht sich das Aufkommen im Frühsommer jeden Jahres automatisch“, erklärt die Sprecherin. Denn im Zuge der sogenannten Revision – hier wird das Kraftwerk unter behördlicher Aufsicht einmal pro Jahr einem kompletten Check-up unterzogen – gehe die gesamte Anlage für vier Wochen vom Netz, damit sie sicherheitstechnisch überprüft und mit frischem Brennstoff versorgt werden könne. Viel mehr Menschen als sonst und zahlreiche externe Fachleute seien dann vor Ort im Einsatz, um die Arbeiten in diesem besonders streng kontrollierten Bereich durchzuführen und zu überwachen. Wo normalerweise circa 270 Overalls täglich gewaschen werden, fallen in Spitzenzeiten 1.200 Overalls an – was inklusive der übrigen Textilien im vergangenen Jahr insgesamt 77 Tonnen Wäsche während der Revision ergab.