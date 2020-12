Mit dem Pflegeleitfaden gut informiert

Gütersloh. Die Abteilung Soziales des Kreises Gütersloh hat in ihrer Broschüre ‚Leitfaden für pflegende Angehörige‘, die aktuellsten Infos zum Thema zusammengefasst. In der siebten Auflage des Ratgebers werden auf 100 Seiten Themen wie die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf oder die verschiedenen Unterstützungsleistungen behandelt. „Wir wollen Betroffene ermutigen, die im Leitfaden aufgezeigten Hilfe- und Unterstützungsangebote auch in Anspruch zu nehmen“, betont Judith Schmitz, Abteilungsleiterin der Abteilung Soziales.

„Die Unterstützung von pflegenden Angehörigen ist uns ein wichtiges Anliegen. Im Kreis Gütersloh wird ein Großteil der Pflege von den Angehörigen geleistet und ein großer Wunsch des Kreises Gütersloh ist es, diese Strukturen weiter zu stärken“, erklärt Schmitz. „Der Leitfaden mit seinen umfassenden Informationen zum Thema Pflege hat sich als ein Baustein sehr bewährt. Die Rückmeldungen unserer Bürgerinnen und Bürger sind sehr positiv.“ Erhältlich ist der neue Pflegeleitfaden in den Pflegeberatungsstellen der Rathäuser im Kreis sowie bei Lisa Brinkhaus unter der Telefonnummer 05241- 85 2303.