MINT-Herbstkurse für Schülerinnen und Schüler

zdi-Zentrum Lippe.MINT bietet kostenlose Kurse zu den Themen 3D-Druck, Lichtschwertbau und Stratosphärenflug an

Lemgo. In der ersten Woche der Herbstferien (12.10.2020 – 16.10.2020) haben Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 7 die Gelegenheit, an zwei tollen MINT-Angeboten teilzunehmen. Jeweils in Lemgo bauen die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Lichtschwert. Dabei wird der Griff selbst gedreht, die hochwertige Elektronik mit Lichteffekt und Soundboard verlötet und eingebaut sowie das gesamte Schwert nach eigenen Vorgaben designt. Das eigene Lichtschwert im Wert von ca. 400 Euro dürfen die Schülerinnen und Schüler behalten.

Im zweiten Angebot geht es rund um das Thema 3D-Druck. Dazu bauen die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen 3D-Drucker. Am Computer wird dann mittels CAD-Programm eine LED-Design-Uhr konstruiert, die dann gedruckt und mit einem Microcomputer gesteuert, gelötet und gebaut wird. Den 3D-Drucker und die LED-Uhr können die Schülerinnen und Schüler mit nach Hause nehmen.

Ab in die Stratosphäre, aber online von zuhause aus, heißt es dann vom 12.11.2020 bis zum 17.11.2020. Das digitale StratoLab entführt die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf einen Flug in die Stratosphäre. Dabei gibt es eine Menge Infos über unsere Erde und den Weltraum und spannende Experimente. Durch die Kurszeiten am Nachmittag und den Flugtag am Samstag kann trotz Unterricht an diesen Tagen teilgenommen werden.

Auf www.lippe-mint.de im Bereich Aktuelles sind alle notwendigen Informationen und die Anmeldemöglichkeit zu finden.

Ansprechpartner:

zdi-Zentrum Lippe.MINT

Thomas Mahlmann

Mail: mahlmann@lippe-bildung.de

Fon: 05261 7080-813 (Neu)