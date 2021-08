â€žMeer und mehrâ€œ: Inge Schwarz stellt im Rathaus aus

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Zur Midissage der Ausstellung „Meer und mehr“ der heimischen Künstlerin Inge Schwarz, lädt die Stadt am Dienstag, 31. August um 19 Uhr ins Rathaus ein. Inge Schwarz präsentiert ihre Bilder im „Bilderrundgang auf der Empore“ noch bis Frühjahr 2022 im Rathaus. Ob Landschaften am Meer, Impressionen aus der Stadt oder Menschen – Schwarz stellt verschiedene Objekte in den Mittelpunkt ihrer Werke.

Schon seit Dezember 2020 ist die Ausstellung auf der Empore in der ersten Etage des Rathauses zu sehen. Die Eröffnung war den Corona-Bedingungen zum Opfer gefallen. Nun wird sie unter 3-G-Regeln nachgeholt. Zu dieser Midissage sind alle Interessierten eingeladen. Ein Nachweis von Impfung, Genesung oder ein höchstens 48 Stunden alter negativer Test sind erforderlich und werden am Eingang kontrolliert. Während der Veranstaltung herrscht Maskenpflicht.

In den frühen Kinderjahren begann die Leidenschaft der St. Viterin für Pinsel, Farben, Kreide, Kohle und Buntstifte. Autodidaktisch lernte sie die Technik und ließ ihrer Fantasie freien Lauf. Ein Förderer ihrer Kunst war der 2004 verstorbene Künstler Woldemar Winkler. Er lehrte sie die Kunst mit Bleistift und Kohle.