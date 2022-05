Live Premium Bluesrock mit der Band „Schwarzbrenner“ in der Kulturfabrik Vlotho

Vlotho. Am Sonnabend, den 7. Mai 2022 gibt es ab 20 Uhr für die Freunde des Bluesrock ein LivePremium-Konzert mit der Band „Schwarzbrenner“ in der Kulturfabrik Vlotho (Lange Str. 53).

Der Vlothoer Verein Moral & Ethik e.V. veranstaltet dieses Konzert in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Vlotho.

Die 1995 gegründete Band „Schwarzbrenner“ spielt Blues, Balladen und Songs zu Texten der Dichter Georg Heym, Achim von Armin, Clemens Brentano, Paul Flemming und Andreas Gryphius. Die Dichter selbst sind zwar schon einige Jahre verstorben, aber die Bilder, die ihre Worte formten, lassen beim Zuhörer eine Erlebniswelt entstehen, die genau in unsere Zeit passt. Entsprechend hoch gelobt werden Schwarzbrenner in der Musikszene und sind auf Spitzenplätzen bei den Deutschen Blues Awards zu finden.

Die Musiker schaffen mit den Texten und dem Blues und Rock ihrer Musik einen ganz eigenen Eindruck von der Welt, der mal melancholisch, manchmal auch düster ist. Musik und Texte verlieren nicht die Werte des Lebens aus dem Blick. So gehen Dichtung und Blues eine Verbindung ein, die die Zuhörer*innen berührt und fesselt.

Unter dem Motto „Zauberworte“ werden die Musiker nach einem Auftritt im Frühjahr 2019 jetzt im Mai wieder den Vlothoer*innen mit dem Blues in ihren Bann ziehen.

Karten im Vorverkauf gibt es für 17 Euro; an der Abendkasse für 20 Euro.

Diese können während der Öffnungszeiten in der Vlotho Marketing GmbH in der Langen Str. 111 in Vlotho (Telefon 05733 / 881188) sowie in der die Stadtbücherei Vlotho im Haus der Kulturfabrik in der Langen Str. 53 (Telefon 05733 / 95123) erworben werden.