Lidl Deutschland Tour macht Halt in Herford

Deutschlands bedeutendstes Radrennen zu Gast in der Urlaubsregion Teutoburger Wald / OWL

OWL. Die Lidl Deutschland Tour Herford bringt im August 2025 internationales Radsport-Flair nach Ostwestfalen-Lippe. Mit Etappenziel und -start in Herford steht die Urlaubsregion Teutoburger Wald / OWL im Mittelpunkt des internationalen Radsportkalenders – ein Erlebnis für Einwohner und Gäste gleichermaßen.

Das wichtigste Profi-Radrennen Deutschlands führt vom 20. bis 24. August 2025 über rund 750 Kilometer quer durch die Republik. Von Essen bis Magdeburg treten internationale Top-Teams in die Pedale. Die Lidl Deutschland Tour Herford bringt nicht nur die besten Profis, sondern auch zahlreiche Fans und Freizeitfahrerinnen und -fahrer in die Region.

Radsport-Atmosphäre in OWL

Die erste Etappe startet am 21. August in Essen und führt über Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh, Werther und Bielefeld bis nach Herford. Am 22. August startet am Marta Herford die zweite Etappe – über Bad Salzuflen, Lage, Detmold, Schlangen, Bad Lippspringe, Paderborn, Borchen und Büren hinein ins Sauerland.

Damit wird die Urlaubsregion Teutoburger Wald / OWL zu einem zentralen Schauplatz der Tour – ein echter Publikumsmagnet für Sportfans und Urlauber.

„Ein Ereignis von solcher Strahlkraft zeigt, welches Potenzial OWL auch als Gastgeberregion für Spitzensport hat“, sagt Björn Böker von der OstWestfalenLippe GmbH.

Auch Herfords Bürgermeister Tim Kähler betont:

„Es ist ein großer Gewinn, dass Herford Etappenort der Lidl Deutschland Tour wird – für die Stadt, aber auch für die ganze Region.“

Touristische Highlights & Aktionen

Am 22. August führt die Strecke bis zum Hermannsdenkmal – nur eines von vielen touristischen Highlights. Eine Übersicht aller Sehenswürdigkeiten sowie Aktionen entlang der Strecke gibt es auf der offiziellen Landingpage:

www.teutoburgerwald.de/lidl-deutschland-tour

Dort finden Gäste und Einwohner Infos zu Fan-Meilen, Straßenfesten, Public Viewing und Gewinnspielen.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Am Etappenort Herford warten kostenlose Mitmachaktionen, ein Laufradrennen und die Bike Parade der kinder Joy of Moving mini tour.

Besonders sehenswert: die Expo Tour in Herford, bei der Unternehmen und Vereine mit Info-Ständen und Mitmachaktionen dabei sind. Auf der Tourismusmeile präsentiert der Teutoburger Wald Tourismus gemeinsam mit Partnern die vielfältigen Radfahrangebote der Region.

Einladung an die ganze Region

Zuschauen, Mitradeln oder Unterstützen: Die Lidl Deutschland Tour Herford ist eine Einladung an die ganze Region, gemeinsam Sport und Lebensfreude zu feiern.