Kurkonzert im eigenen Wohnzimmer

Staatsbad Orchester veröffentlicht CD „Unser Winter 2020“

Bad Oeynhausen. Seit Wochen können die Musiker*innen des Staatsbad Orchesters nicht auf der Bühne stehen. Doch, wie heißt es so schön: Unter Druck entstehen Diamanten. Getreu dieses Mottos hat das Orchester die schwierige Zeit genutzt und die CD „Unser Winter 2020“ aufgenommen. Unter den 12 Liedern sind Werke von Antonio Vivaldi, Franz Lehár oder auch Kasimir Tarnowski. Die CD ist soeben erschienen. „Unser Staatsbadorchester ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, krank und gesund, für himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Es ist ein Ort, an dem man Durchatmen kann. Das alles haben wir versucht, auf die CD zu transportieren“, erläutert Denise Gruber, Musikalische Leitung des Orchesters, die Hintergründe der Produktion. Herausgekommen ist dabei ein Album voller Tänze, Träumereien, Natur und Liebeslieder, das die Musiker gemeinsam in ihrem „Wohnzimmer“, der Wandelhalle, aufgenommen haben. Mit der Produktion haben sie nicht nur die Gelegenheit der Corona-Zwangspause genutzt, sie sind damit auch einem Wunsch der Konzertbesucher*innen entgegengekommen. „Es gab immer wieder Anfragen von Gästen, ob wir nicht eine CD hätten“, erzählt Denise Gruber vom Interesse der Zuschauer. „Unser Winter 2020“ kostet 15,00 Euro plus 2,50 € Versandkosten und ist über die Tourist Information Bad Oeynhausen bestellbar: (Tel. 05731 1300, Email: tourist-information@badoeynhausen.de oder online unter citybadoeynhausen.de/advert/tourist-information). Nach dem Lockdown ist die CD im Rahmen der Kurkonzerte erhältlich, die jeweils von Samstag bis Mittwoch in der Wandelhalle stattfinden.