Kulturi und Kulturella jetzt auch als Bastelbogen mit Zubehör

Ein Angebot des städtischen Fachbereichs Kultur – zum Download auch im Internet

Gütersloh. Neues von Kulturi und seiner Schwester Kulturella: Der städtische Fachbereich Kultur hat einen Bastelbogen für Kinder entwickelt, mit dem sich die Kulturfabelwesen in selbst gebastelte Anziehpuppen verwandeln lassen. Der Bastelbogen kann online heruntergeladen werden und liegt an einigen Auslageorten in Gütersloh zum Mitnehmen bereit.