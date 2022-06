Klinikum Gütersloh zählt zu „Deutschlands besten Krankenhäusern“

Das Klinikum Gütersloh ist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als eines von Deutschlands besten Krankenhäusern ausgezeichnet worden. Im bundesweiten Vergleich der Kliniken mit 300 bis 500 Betten landet das Klinikum Gütersloh unter den Top 100. Für die Studie hat das FAZ-Institut sowohl die Qualitätsberichte der Krankenhäuser, als auch Daten von Bewertungsportalen und Patientenbefragungen wie der „Weissen Liste“ ausgewertet.

Gütersloh. Um die Suche nach dem besten Krankenhaus zu vereinfachen, haben das Frankfurter FAZ-Institut und das IMWF-Institut zum vierten Mal die Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ veröffentlicht. Das Klinikum Gütersloh hat es erneut unter die einhundert besten Kliniken in Deutschland geschafft. In NRW landet es sogar auf Platz 35 der besten Krankenhäuser.

Die Wissenschaftler haben für ihre Bewertung unterschiedliche Kriterien herangezogen. Grundlage sind zum einen die Qualitätsberichte der Krankenhäuser, die der gemeinsame Bundesausschuss der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Kriterien sind unter anderem die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Leistungsspektrum des Krankenhauses, die Ausstattung mit medizinischen Geräten, das medizinisch-pflegerische Angebot und die Häufigkeit von Komplikationen. Hinzu kommt ein gezieltes Monitoring von Bewertungsportalen und Patientenbefragungen wie der „Weissen Liste“. Hier wird unter anderem die Weiterempfehlung durch Patienten, die Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung und der pflegerischen Betreuung aber auch die Zufriedenheit mit Organisation und Service erfasst.

Nimmt man all diese Kriterien zusammen, erreicht das Klinikum Gütersloh mit 85,5 von 100 möglichen Punkten einen hervorragenden Wert. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, sie bestätigt unsere hohen Qualitätsstandards in der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten und ist ein gutes Kriterium für Menschen, die sich auf die Suche nach der bestmöglichen Behandlung für ihre Erkrankung machen“ so Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh. „Nach den hohen Anforderungen durch mehr als zwei Jahre CoronaPandemie ist das eine tolle Auszeichnung für das hohe Engagement und die hervorragende Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Das Klinikum Gütersloh wurde bereits zum vierten Mal in Folge im Rahmen des Krankenhaus-Rankings der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgezeichnet.

