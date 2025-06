Kinder-Umwelt-Tag in Baumheide: Natur erleben und kreativ werden

Kostenlose Workshops, Spiel und Abenteuer rund um Natur und Umwelt – der Bielefelder Jugendring lädt Grundschulkinder zum Aktionstag ein.

Bielefeld. Der Kinder-Umwelt-Tag lädt am Donnerstag, 26. Juni 2025, von 14.45 bis 19 Uhr auf den Abenteuerspielplatz am Schelpmilser Weg in Bielefeld-Baumheide ein. Kinder im Grundschulalter können sich auf zahlreiche kreative und umweltbezogene Mitmachaktionen freuen – kostenlos und ohne Anmeldung.

Ob Blumen aus Schafwolle filzen, einen Mini-Garten im Eierkarton anlegen oder die Technik des Glutbrennens ausprobieren – hier steht das kreative Erleben der Natur im Vordergrund. Natürlich darf auch einfach auf dem großen Gelände gespielt und entdeckt werden.

Neben dem offenen Spielangebot gibt es viele weitere spannende Aktivitäten:

Naturschmuck-Werkstatt

Papier schöpfen

Müllsammel-Wettbewerb

Matschecke

Bogenschießen

Lagerfeuer mit Stockbrot

NetzLichter-TV

Hallo Baum! Klettern am Seil

Trampolin

Alle Angebote des Kinder-Umwelt-Tags richten sich an Kinder im Grundschulalter und sind barrierefrei gestaltet – mit und ohne Behinderung sind alle herzlich willkommen. Für Eltern von Kindern mit Handicap steht eine Telefon-Hotline für individuelle Fragen bereit.

Bis auf ein kleines Café mit Getränken und Waffeln zum Selbstkostenpreis sind alle Angebote kostenlos, ermöglicht durch die Unterstützung der Dr. August Oetker Stiftung.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.bielefelder-jugendring.de/kinder-umwelt-tag

Der Kinder-Umwelt-Tag ist Teil des Projekts „natürlich vernetzt – Umwelt AG“ des Bielefelder Jugendrings. Mit dabei sind unter anderem: