Kinder der Kita Frohnhausen beim Apfelpresstag

Mit großem Interesse verfolgten sie den Pressvorgang, mit der sogenannten Bandpresse bereitete das Saftmobil ihre Äpfel bei rund 80° Celsius zu haltbarem Saft auf. Der Saft wurde anschließend kurz erhitzt, damit er länger haltbar bleibt. Im letzten Schritt musste der frischgepresste Apfelsaft dann noch in Beutel eingefüllt und für die bessere Lagerung in Kartons verpackt werden. Die angehenden Schulkinder verfolgten genau, wie so letztendlich aus ihren mitgebrachten Äpfeln leckerer Saft entstand.

Mit großer Vorfreude und Ungeduld warteten sie dann auf „ihre“ Kartons. „Der Saft ist so lecker und so schön süß“, da waren sich die Kinder in jedem Fall einig. Anne Höke, Leiterin der Kindertageseinrichtung, freute sich, dass die Kinder auf Streuobstwiesen, in Privatgärten und auf Freiflächen so fleißig gesammelt hatten und bedankte sich ebenfalls für die Unterstützung der Eltern, die durch „Apfelspenden“ ebenfalls zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.

Die Vorfreude, den jetzt noch warmen Saft nachher probieren zu dürfen, ist den Kindern beim Einladen der fertigen Kartons anzusehen.