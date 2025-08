Kessel Kidz 2025 – Kindermusik auf dem Kesselbrink

Bielefeld. Kessel Kidz 2025 bringt im Juli Kindermusik auf den Kesselbrink nach Bielefeld. An vier aufeinanderfolgenden Mittwochnachmittagen – vom 09. bis zum 30.07.2025 – erwartet Familien jeweils von 16:00 bis 17:00 Uhr ein einstündiges, kostenfreies Live-Programm voller Musik, Bewegung und guter Laune. Veranstaltungsort ist der Grüne Würfel am Kesselbrink 2, 33602 Bielefeld. Weitere Informationen gibt es unter www.newtone.de.

Mittwoch, 09.07.2025

RANDALE – „Feuerkäfer“

„Gebt den Kinder HASI/DC !“ … das wird der Soundtrack des Jahres.

Rockmusik für Kinder… und doch ist es viel mehr als das. Da gibt es Punk, Metal, Reggae, Pop, Disco und tatsächlich auch sowas wie Indie-Wave-Rock und Country. Alles mit viel Augenzwinkern gespielt und bitte nie zu ernst nehmen. Gedacht nicht nur für die Kinder, sondern immer für die ganze Familie. Vor der Bühne, zu Hause, unterwegs.

Für Kinder ab 4

Mittwoch, 16.07.2025

LIESELOTTE UND FREUNDE – „Glücksmomente!“

Weltmusik für die ganze Familie. Ein Familien-Konzert für Menschen von 3 – 100 Jahre mit Musik, die glücklich macht. Lieselottes Freunde sind: Osvaldo Hernandez (Kuba) Gitarre & Bass, Marcus Köster (Deutschland) Percussion. Special guest: Christian Bakotessa (Kongo) Gitarre & Gesang.

Auf ihren Weltreisen sammelte Astrid Hauke viele musikalische Erlebnisse und Glücksmomente, die im Konzert geteilt werden. Ein einzigartiges Konzerterlebnis, an das sich die Familien gerne und lange erinnern.

Für Kinder ab 4

Mittwoch, 23.07.2025

MAIKES RAPPELKISTE – „Keine Langeweile mehr“

Maike Toussaint aktuelles Album verspricht „Keine Langeweile mehr“ und ist nicht nur ein musikalisches Feuerwerk, das zum Mitsingen und Mittanzen einlädt, sondern erzählt auch auf wunderbar kindliche Weise, wie die magische Kiste den Weg zu ihr gefunden hat. Gemeinsam mit Kindern auf der Bühne singen, lachen und tanzen, davon träumte Maike Toussaint schon lange. Die gelernte Erzieherin, Mutter und leidenschaftliche Schauspielerin bringt mit moderner Popmusik und fesselnden Texten, die Kinder und Familien gleichermaßen verzaubert, frischen Wind in die Welt der Kindermusik. Die Rappelkiste und vertraute tierische Freunde begleiten Maike auf der Bühne und sorgen für unterhaltsame Dialoge und mitreißende musikalische Vielfalt.

Für Kinder ab 4

Mittwoch, 30.07.2025

RAKETEN ERNA – „Electric Kindieland“

Das Kinderrock-Trio aus Berlin-Kreuzberg, stellt unter Beweis, was die kesse Erna für ein Genre-Spektrum in Petto hat. Auf ihrem 5. Album „ELECTRIC KINDIELAND“, geht es erneut darum, Kinder zu ermutigen und darin zu bestärken, mit offenen Augen durch die Welt zu schlendern oder einfach mal fünf gerade sein zu lassen. In altbewährter Tradition spielen Raketen Erna, Kinderlieder, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und wieder fragt Mensch sich, wo hier eigentlich die Grenzen der Kindermusik liegen? Obwohl die Antwort genau genommen egal ist, denn Musik ist für alle da – und Grenzen? Die braucht eh niemand wirklich.

Für Kinder ab 4