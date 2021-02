Johannes-Brahms-Musikschule lädt weiter zum Musizieren ein

Detmold. Auch im zweiten Lockdown geht der Unterricht an der Johannes-Brahms-Musikschule weiter. Waren es im Frühjahr noch 50 Prozent der Angebote, die in verschiedenen Formen digital stattfanden, sind es nun schon über 70 Prozent. Die Lehrkräfte der Musikschule realisieren viele neue Wege, um ihre Kundschaft auch in diesen Zeiten musikalisch zu begleiten. Dafür gibt es viel positives Feedback. Neu ist, dass auch die Kurse im Elementarbereich online stattfinden. So wird zu Hause mit der Lehrerin am Bildschirm gesungen und getanzt und mit manchem Einrichtungsgegenstand oder Küchenzubehör Musik gemacht. Sogar das traditionsreiche Projekt „Singen ist gesund“ mit Hans Hermann Jansen findet online statt und bringt die gute Laune beim Singen nach Hause. Der Einzel- und Kleingruppenunterricht wird zurzeit auch digital durchgeführt – natürlich mit inhaltlich veränderten Schwerpunkten, da die Technik Grenzen setzt. Doch so kann die bereichernde Wirkung der Musik weiter im Alltag integriert bleiben.

