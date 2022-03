Jetzt zum Wirtschaftsdialog anmelden: New Work braucht New Leadership!

Kreis Höxter. Unter dem Motto „Arbeit zukunftsfähig gestalten“ geht der Wirtschaftsdialog im Kreis Höxter in die nächste Runde und greift in diesem Jahr das Thema der „Neuen Führung“ auf. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 6. April 2022, online (via Zoom) statt und startet um 10:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die neue Arbeitswelt ist digital, flexibel und agil. Damit sollen Unternehmen besonders gut auf die ständig steigende Geschwindigkeit von Arbeitsprozessen und neuen Technologien reagieren können. Doch diese „Neue Arbeit“ funktioniert nur, wenn auch Führung neu gedacht wird.

Die Rolle von leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verändert sich. Statt Aufträge und Aufgaben zu delegieren, gibt die neue Führungskraft einen Rahmen vor, in dem eigenverantwortlich gearbeitet wird. Statt zu kontrollieren, räumt sie Hindernisse aus dem Weg, damit das Team optimal arbeiten kann und statt zu kritisieren, motiviert sie. Ein edles Ziel, doch lohnt sich der Aufwand und wo soll im stressigen Alltagsgeschäft Zeit für Führungskräfteentwicklung gefunden werden?

Experte Christoph Homeier war selbst jahrelang Führungskraft und ist inzwischen als Coach selbstständig. In seinem Impulsvortrag zeigt er, warum es sich lohnt, auf New Leadership zu setzen und demonstriert anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen, wie andere Unternehmen Führung neu interpretieren und vor allem wie in Unternehmen die ersten Schritte umgesetzt werden können.

„Erfahrungen und Berichte aus der Praxis haben immer einen hohen Mehrwert für die Unternehmen und sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsdialogs. Dementsprechend wollen wir im Anschluss an den Impulsvortrag den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, sich auszutauschen. Auch online gibt es gute Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen“, erklärt Gerrit Fischer vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL, die die Veranstaltung gemeinsam mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten plant und durchführt.

„Moderne Führungsmethoden sind eine Chance, dass sich gerade auch kleine und mittlere Unternehmen zukunftsweisend im Rahmen ihrer Unternehmensorganisation aufstellen“, sagt Michael Stolte, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter. Er lädt die Unternehmen in der Region und im Kreis Höxter ein, das Vernetzungsformat des „Wirtschaftsdialoges“ zum Austausch zu nutzen und sich anzumelden.

Informationen zur Anmeldung und zur Veranstaltung selbst gibt Gerrit Fischer unter g.fischer@ostwestfalen-lippe.de.