Jetzt noch teilnehmen: Fotowettbewerb „Unsere Lippische Landschaft“

Kreis Lippe Bis jetzt sind schon einige aussagekräftige Bilder eingegangen. Die Fotografien dienen unter anderem einer wissenschaftlichen Auswertung zu Erholungsräumen in Lippe und fließen in das Projekt „Grüne Infrastruktur“ ein. Gesucht wird ein Bild von einem typischen oder auch ganz besonderen Ort in Lippe.

Wichtig ist eine Ortsangabe und eine kurze Beschreibung, warum das Motiv gewählt wurde. Unter allen Teilnehmern verlosen der Kreis Lippe und die TH OWL Preise. Die Teilnahmebedingungen und weitere Infos gibt es unter Grüne Infrastruktur. Die Bilder können Sie per Mail senden.