Interaktiv Wandern!

Wandern 4.0 – Wege und Geschichte digital erkunden

Schwalenberg. Vielleicht nutzen Sie bereits digitale Karten und Routen. Die Digitalisierung beim Wandern geht aber noch weiter: Filme, Audios und mehr erweitern das Wandern um eine neue Dimension. Schnappen Sie sich Ihr Smartphone und probieren Sie es bei einem Rundgang mit der Bürgerstiftung am Stadtwasser und am Burgberg einfach mal aus. Hier gibt es eine speziell App, die kleine Filme und Hörtexte enthält. Während der Wanderung erhält man damit Informationen über Historisches, Pflanzen-und Tierwelt rund um Schwalenberg und das Stadtwasser. Analoge Hinweistafeln entlang der Strecke führen zu den jeweils passenden digitalen Inhalten. Sie haben es somit selbst in der Hand, wann und wie intensiv Sie auf die zusätzlichen digitalen Quellen zugreifen.

Anmeldungen bis 28. Juli an

buergerstiftung-schwalenberg@t-online.de

oder per Telefon an 05284942544 oder 01706312734

Wann: Sonntag, 6. August 2023

Start: 3.30 Uhr am Nachtwächtertreffpunkt

Route: 2,2 km Rundweg

Abschluss: Stärkung an der Grillhütte ab 15 Uhr

Mit Zeit und Muße geht es zu den einzelnen Stationen bis zum gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und kühlen Getränken an der Grillhütte. Wer nicht wandern kann oder will, ist um 15 Uhr an der Grillhütte herzlich willkommen. Auf Anfrage kann ein Heimwärts-Shuttle organisiert werden.