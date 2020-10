IHK-Live-Talk „USA vor der Wahl: Ostwestfalens Wirtschaft fiebert mit“

Ostwestfalen-Lippe. „USA vor der Wahl: Ostwestfalens Wirtschaft fiebert mit“ lautet der Titel einer per Internet-Livestream übertragenen Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) am Mittwoch, 21. Oktober 2020, von 15:30 bis 16:00 Uhr. Per Link können sich Interessierte unter www.ostwestfalen.ihk.de/veranstaltungen zum Live-Talk anmelden.

Dabei diskutiert der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Harald Grefe mit Dietmar Rieg, dem eigens zugeschalteten Geschäftsführer der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in New York. Im Mittelpunkt stehen Einschätzungen zu den möglichen Auswirkungen der Wahl auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Ostwestfalen. Wie agieren Trump oder Biden zukünftig?

Die Vereinigten Staaten sind Deutschlands drittwichtigster Handelspartner. Auch viele ostwestfälische Unternehmen machen in den USA gute Geschäfte. Das deutsch-amerikanische Verhältnis geriet in letzter Zeit allerdings immer mehr unter Druck. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, drohende Strafzölle und neue Handelsbarrieren haben die international tätigen Unternehmen schmerzlich getroffen. Am 3. November steht mit der Wahl des neuen US-Präsidenten eine Zäsur an.