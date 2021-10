Hygienemaßnahmen zu Herbstlibori 2021

Paderborn. Von Samstag, 23. Oktober, bis Sonntag, 31. Oktober, wird auf dem Liboriberg wieder Herbstlibori gefeiert, in diesem Jahr allerdings mit mehr Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Zäune oder Einlasskontrollen wird es auf dem Liboriberg nicht geben, allerdings gilt an den Wochenenden für Besuchende die 3-G-Regel. Denn dort wird mit deutlich mehr Besucherinnen und Besuchern gerechnet, sodass durch die 3-G-Regel das Risiko für diese auch bei kleineren Abständen verringert werden kann.

Aus diesem Grund sind folgende Hygienemaßnahmen zwingend einzuhalten: An den Wochenenden (freitags, samstags und sonntags) ist der Zutritt zum Veranstaltungsgelände nur Personen gestattet, welche über einen 3-G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) verfügen. Diese Regelung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund, dass gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 2 der CoronaSchVO mehr als 2500 Personen gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände zu erwarten sind. Das Testergebnis des Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests darf höchstens 48 Stunden alt sein.

Als geimpft oder genesen gilt, wer eine vollständige Impfung beziehungsweise die Genesung belegen kann. Dies geschieht durch entweder den Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff oder durch den Eintrag im Impfpass oder den digitalen Impfnachweis, oder aber den Nachweis eines positiven Testergebnisses (Nukleinsäurenachweis mittels PCR, PoC-PCR etc.), das mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt. Eine weitere Möglichkeit erfolgt über den Nachweis eines positiven Testergebnisses (s. oben) in Verbindung mit dem Nachweis einer verabreichten Impfstoffdosis gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff.

Schülerinnen und Schüler werden aufgrund der Teilnahme an den Schultestungen getesteten Personen gleichgestellt, sie benötigen bis zum Alter von 16 Jahren keinen Nachweis. Schülerinnen und Schüler über 16 Jahre haben einen Nachweis der Schule mitzuführen. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund der vorangegangen Herbstferien ungeimpfte Schülerinnen und Schüler am ersten Veranstaltungswochenende ebenfalls einen Testnachweis mitführen müssen, da durch die Herbstferien die verpflichtenden Schultestungen ausgesetzt waren.

Darüber hinaus sind Kinder bis zum Schuleintritt getesteten Personen gleichgestellt. Die Überprüfung des 3-G-Nachweises erfolgt stichprobenartig. Zusätzlich handelt es sich bei Herbstlibori um eine Außenveranstaltung, bei der keine generelle Maskenpflicht besteht. Sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wird die Nutzung einer Maske jedoch dringend empfohlen.

Im Bereich des Rosentores wird für Besuchende ein Testbus stationiert. „Online unter www.testbus-paderborn.de oder, wenn nicht viel los ist, auch vor Ort, kann ein Termin für den Corona-Schnelltest gebucht werden. Am Eingang werden dann die Personalien abgeglichen, bevor dann der etwa 30 Sekunden dauernde Test durchgeführt wird“, so Sandro Heinemann. Etwa 20 Minuten später erhalten die Getesteten das Ergebnis per E-Mail und einem Bummel über dem Rummel steht bei einem negativen Ergebnis nichts mehr im Weg. Für Kinder bis zum 18. Geburtstag, impfunfähige und abgesonderte Personen ist das Angebot kostenfrei, denn hier kann aufgrund von Sonderregelungen in der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung weiterhin von der kostenlosen Bürgertestung Gebrauch gemacht werden. Für alle anderen kostet der Test 14,90 €. Der Testbus öffnet jeweils eine viertel Stunde vor Anfang der Öffnungszeiten der Herbstliborikirmes und schließt eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen und/oder Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere) ist der Zutritt zum Veranstaltungsgelände nicht gestattet.