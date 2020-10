Entspannter Auftakt am ersten Wochenende

Hamm. Das zwölfte Herbstleuchten im Maxipark ist am letzten Wochenende gut gestartet. Trotz des regnerischen Wetters sind zahlreiche Besucher und Hobbyfotografen in den Park gekommen und haben das abendliche Lichtspektakel genossen. Aufgrund der organisatorischen Maßnahmen haben sich die Besucher im Park sichtbar wohl gefühlt und die Atmosphäre genossen. Noch bis zum 1. November sollte jeder die Gelegenheit nutzen und sich für den stimmungsvollen Abendspaziergang Zeit nehmen.

Mit dem Online-Ticket passiert jeder Besucher schnell den Eingangsbereich und betritt eine völlig andere fantastische Abenteuerwelt, denn mit Einbruch der Dämmerung entsteht im Maxipark eine spannende Welt von Licht und Farbe. Ein Spaß für Groß und Klein ist, wie immer, die Schattenwand „Interaction“ hinter dem Eingang. Folgt man dem empfohlenen Rundweg, gelangt man zu einem der Highlights, der Videoprojektion am Elefanten.

Für die Fans gibt es einige beliebte Klassiker, die beim jährlichen Herbstleuchten nicht fehlen dürfen, wie z.B. den Herzschlag oder die Schar von Glühwürmchen hinter dem Tunnel. In diesem Jahr gibt es jedoch so viele neue Installationen, dass es für jeden Besucher schwer sein wird, sein persönliches Highlight zu wählen. Da wird man in die Welt von Beethoven entführt, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiert, oder man folgt dem Tanz der Ballerina. Ein Hase im Kornfeld zieht die Betrachter in seinen Bann oder sind es die Kristalle, die den Weg zum Schmetterlingshaus säumen? Auch der farbgewaltig illuminierte See wird in diesem Jahr zu einem der am meisten fotografierten Motive werden.

Darüber hinaus stehen dem Besucher fast alle Wege im Park offen. Die gesamte Wegstrecke wurde im Waldbereich des Parks ausgedehnt. Gerade hier entsteht hinter fast jeder Ecke, hinter jedem herbstlich verwandelten Baum, ein strahlendes buntes Farbenmeer. Viele neue Installationen lassen im gesamten Park eine magische Lichterwelt entstehen.

„Wir freuen uns, dass unser Konzept, u.a. zur Regulierung der Besucheranzahl durch den Kauf von Tickets für bestimmte Zeitfenster, gut angenommen wird. Auch die Entzerrung der gastronomischen Stände dient dazu, dass die Abstände im Park gut eingehalten werden können,“ so Sascha Brosch vom Maxipark zur Durchführung des Hygienekonzepts.

Die Illuminationen des „Herbstleuchtens“ finden noch bis 1. November 2020 statt und werden einmal mehr von den Stadtwerken Hamm präsentiert. Der Einlass ist in diesem Jahr nur mit Online-Ticket möglich. Maxipark-Jahreskarten buchen ein kostenloses Online-Ticket. Weitere Informationen zu den Eintrittspreisen (Erwachsene zahlen 7,60 €, Kinder 3,56 €, inkl. Gebühr) und Öffnungszeiten gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.