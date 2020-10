Herbstferien: Erweiterte Öffnungszeiten in Welle und JärveSauna

Auch in den Herbstferien steht ausgiebigem Schwimmvergnügen in den Bädern der Stadtwerke Gütersloh nichts im Wege.

Gütersloh. Von Montag, 12. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, ist das Nordbad-Hallenbad, Kahlertstraße 70, täglich geöffnet. In dieser Zeit kann montags bis freitags von 6 bis 8:30 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr geschwommen werden. Samstags und sonntags steht das Hallenbad von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Die „Welle“, Stadtring Sundern 10, und die angrenzende JärveSauna öffnen in den Herbstferien täglich mit ausgedehnten Öffnungszeiten. Im Sportbereich der „Welle“ kann montags bis samstags von 8 bis 22 Uhr geschwommen werden, sonntags können Besucher dort von 8 bis 21 Uhr ihre Bahnen ziehen.

Der Freizeitbereich, das Außenbecken und die JärveSauna sind in den Herbstferien montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr sowie sonntags von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Speisen und Getränke sind täglich ab 12 Uhr im Welle-Bistro erhältlich. Die Damensauna in der JärveSauna findet auch in den Ferien wie gewohnt donnerstags statt.

In allen Bereichen der Bäder gilt aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin ein eingeschränkter Schwimm- und Saunabetrieb.

Wer seinen Schwimmbad-Besuch nicht dem Zufall überlassen möchte, der kann sich auf den Internetseiten-Seiten der Bäder schon im Vorfeld ganz entspannt über die aktuelle Auslastung der Welle, der JärveSauna und des Nordbades informieren. Dort ist auch zu erfahren, ob mit einer Wartezeit an den Kassen zu rechnen ist.

Weitere Infos unter www.stadtwerke-gt.de/baeder