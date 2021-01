Heiraten in der idyllischen Atmosphäre der Gartenschau

In Bad Lippspringe können Brautpaare in diesem Jahr ausnahmsweise in der Gartenschau heiraten. Weil die bei Paaren so beliebte Burgruine in den kommenden Monaten saniert werden muss, bietet das Standesamt als Alternative nun Trauungen in der wunderschönen Parkanlage an. Vom Mai bis zum September 2021 können sich Brautpaare dort in idyllischer Atmosphäre das Ja-Wort geben.