Harzer Glücksmomente 2021 verschenken

Niedersachsen . Eine Auszeit im Harz mit Wellness und Kulinarik, eine Stadtführung durch Halberstadt, Rätselspaß bei Harz Escape in Wernigerode, eine Abenteuerfahrt mit den einzigartigen Ziesel-Elektrofahrzeugen von Crude – all das und noch viel mehr passt jetzt unter den Weihnachtsbaum. Pünktlich zur Adventszeit wirbt der Harzer Tourismusverband mit seiner Sonderseite „Harzer Glücksmomente 2021“ auf www.harzinfo.de für die Gutscheinangebote der Harzer Orte, Gastgeber und Freizeiteinrichtungen.

Nichts ist in diesem Jahr wie immer. Nach einer wirklich guten Sommersaison und der aufkeimenden Hoffnung die Corona-Krise weitgehend überstanden zu haben, befindet sich der Harz-Tourismus im zweiten Lockdown. Seit den ersten Beherbergungsverboten im Oktober mussten wieder Gäste auf ihren Urlaub und ihre Erlebnisse im Harz verzichten. Das sorgte einerseits für Enttäuschungen bei den Urlaubern, andererseits für Einbußen in der Tourismusbranche. „Mit den Gutscheinen lässt sich ein wenig Vorfreude auf das nächste Jahr verschenken und gleichzeitig unterstützt der Kauf unsere regionalen Partner in diesen schwierigen Zeiten,“ erklärt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes.

Interessierte haben die Wahl aus über 20 Reise-, Wert- und Einkaufsgutscheinen aus dem ganzen Harz. Eine Übersicht aller Angebote finden Sie hier unter www.harzinfo.de/gluecksmomente.

Wenn sich Mitglieder und Partner des Harzer Tourismusverbandes noch an der Aktion beteiligen möchten, ist das kein Problem. Die Webseite wird vom HTV gepflegt und kann weiter ergänzt werden. Melden Sie sich einfach beim HTV-Team in Goslar.