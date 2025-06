Großes MINTmachen 2025: Forschen und Staunen in der Ziegelei Lage

Der MINTmachCLUB.Lippe lädt am 4. Juli 2025 zum Mitmachen, Tüfteln und Entdecken ins LWL-Industriemuseum Ziegelei Lage ein – Eintritt frei!

Lemgo: Das Große MINTmachen lädt am Freitag, 4. Juli 2025, von 9.30 bis 17 Uhr in das LWL-Industriemuseum Ziegelei Lage ein. Organisiert vom MINTmachCLUB.Lippe, erwartet die Besucher ein ganzer Tag voller Experimente, Technik und Wissenschaft zum Anfassen – und das bei freiem Eintritt.

Eingeladen sind alle Kinder aus lippischen Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen bis einschließlich Klasse 6 – zusammen mit ihren Lehr- und Fachkräften sowie alle MINT-interessierten Familien.

Das Gelände der Ziegelei verwandelt sich in eine bunte Mitmachwelt voller spannender Stationen und Aktionen:

Roboter programmieren

3D-Druck live erleben

Brücken konstruieren

Naturphänomene untersuchen

Spuren lesen wie echte Forscher

Handspritzgießmaschine ausprobieren

Mit Ziegeln echte Pyramiden bauen

Ob allein, als Gruppe oder mit der Familie – hier wird Neugier geweckt, geforscht und spielerisch gelernt. „Nach unseren letzten beiden Veranstaltungen in der Phoenix Contact arena in Lemgo, freuen wir uns, mit dem Großen MINTmachen ins historische Ambiente der Ziegelei Lage zurückzukehren“, so das Organisationsteam.

Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort möglich unter:

www.lippe-mint.de/aktuelles