Glasbowle mit Silberelementen ist neuester Zuwachs der Mellies-Stiftung

Sammlerehepaar Brigitte und Wilfried Mellies erwirbt Unikat

Detmold. Die umfangreiche und äußerst vielfältige Sammlung des Detmolder Ehepaars Brigitte und Wilfried Mellies ist im vergangenen Jahr um weitere Exponate gewachsen. Darunter befindet sich auch einzigartiges Exponat: Eine Glasbowle mit Gläsern, für deren Gestaltung das Hermannsdenkmal Pate stand.

„Die Bowle besticht durch Glasschliff-Dekor und silberne Elemente, sie verfügt über eine Schöpfkelle und sechs einhenkelige Gläser“, erläutert Wilfried Mellies. „Auf dem Silberdeckel thront eine kleine Hermanns-Figur, die Bowle selbst steht auf einer Silberkonstruktion in Form eines kleinen antikisierenden Rundtempels mit Säulen.“ Die Gesamtanmutung ist, wenn auch in stark abgewandelter Form, das Hermannsdenkmal. „Die Bowle ist vermutlich ein Unikat, weil uns weitere Beispiele bisher nicht bekannt sind“, so Mellies.

Datiert werden kann die Bowle mit Gläsern vermutlich in die 1920er Jahre, so die Einschätzung von Dr. Michael Zelle, Direktor des Lippischen Landesmuseums Detmold: „Sie ist ein schönes Beispiel für die verspielt-überladene Populärkultur in Deutschland in dieser Zeit, mit Anklängen an das Hermannsdenkmal mit seinen nationalstolzen Themen.“

Wilfried und Brigitte Mellies haben in jahrzehntelanger, akribischer Arbeit eine herausragende Sammlung von Exponaten zusammengetragen und erwerben regelmäßig neue, für die Sammlung wertvolle Exponate. Sie bietet alles rund um den Hermann – vom Miniatur-Hermann bis zum Aschenbecher oder zur Zinnfigur – und dokumentiert die Geschichte des Hermannsdenkmals, die Rezeptionsgeschichte der Schlacht im Teutoburger Wald und somit einen bedeutenden Teil der Historie Lippes.

Die „Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung des Landesverbandes Lippe“ widmet sich dem Erhalt und der Fortführung dieser einzigartigen Sammlung bzw. ihrer wissenschaftlichen Erschließung. Sie wurde 2013 gegründet. Einige Exponate befinden sich bereits als Leihgaben in der Dauerausstellung „Arminius, Thusnelda und die Schlacht im Teutoburger Wald“ im Lippischen Landesmuseum Detmold. Der überwiegende Teil der Sammlung befindet sich im Besitz des Ehepaars Mellies und wird zu einem späteren Zeitpunkt in die Bestände der Lippischen Landesbibliothek / Theologischen Bibliothek und Mediothek Detmold sowie des Lippischen Landesmuseums Detmold übergehen.