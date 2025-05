Giftige Gartenpflanzen in Bielefeld: Gefahr für Kinder & Tiere

Einige Pflanzen sind für Kinder und Haustiere in Bielefeld besonders gefährlich

Giftige Gartenpflanzen in Bielefeld stellen eine oft unterschätzte Gefahr für Kinder und Haustiere dar.

Bielefeld. Die Gartensaison läuft in Bielefeld auf Hochtouren: Überall wird wieder ausgesät, gepflanzt, gezupft und gemäht. Doch Achtung: Einige heimische Gartenpflanzen sind giftig und können lebensgefährlich sein – vor allem für Kinder und Haustiere. So verzeichnete der Giftnotruf Bonn im vergangenen Jahr fast 7 700 Beratungen zu Vergiftungen oder Verdachtsfällen mit Pflanzen.

„Giftige Pflanzen im heimischen Garten bergen ein nicht unerhebliches Gefahrenpotenzial und können Gesundheitsgefahren auslösen“, warnt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner.

Giftige Heckenpflanze: die Eibe

Viele denken bei Giftpflanzen an exotische Gewächse in den Tropen. Doch auch hierzulande ist die Eibe als robuste Heckenpflanze beliebt. Fast alle Pflanzenteile sind giftig; die höchste Konzentration steckt in den Kernen. Nadeln, Holz und Fruchtsamen enthalten das Alkaloid Taxin. Besonders gefährlich ist es, Kerne zu kauen oder Nadeln zu verschlucken.

Diese Gartenpflanzen sind besonders riskant

Eisenhut, Engelstrompete, Herbstzeitlose, Eibe, Blauregen, Oleander, Thuja und Tollkirsche gehören zu den gefährlichsten Giftpflanzen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Gewächse, die Schaden anrichten können. Bei Unsicherheit unbedingt im Gartenfachmarkt nachfragen, bevor man neue Pflanzen anschafft.

Wer nutzt den Garten?

„Wer seinen Garten bepflanzen oder Zimmerpflanzen auswählen möchte, sollte vorher klären, wer den Garten nutzt. Sind es ausschließlich Erwachsene, ist die Anpflanzung von Giftpflanzen weniger problematisch. Gibt es Kinder oder Haustiere, bergen diese Pflanzen ein erhebliches Risiko“, rät Wehmhöner.

Erste Hilfe bei Pflanzenvergiftung

Ruhe bewahren

Pflanzenteile aus dem Mund entfernen

Wasser trinken (Kinder 1–2 Gläser, Erwachsene 2–3 Gläser)

Pflanzenteile zur Bestimmung aufheben

Kein Erbrechen auslösen

Giftnotruf Bonn: 0228-19240 (24 h, kostenfrei)

Bei lebensbedrohlichen Symptomen sofort 112 wählen

Im vergangenen Jahr bearbeitete der Giftnotruf Bonn 57 000 Beratungen – rund 7 700 davon betrafen giftige Gartenpflanzen.