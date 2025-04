Gartenliebhaber aufgepasst! Einladung zum Pflanzenflohmarkt im Botanischen Garten Höxter

Höxter. Der Botanische Garten Höxter lädt in diesem Jahr alle Garten- und Pflanzenfreunde herzlich zu einem besonderen Event ein: dem Pflanzenflohmarkt am 26. April 2025. Von 9 bis 14 Uhr können Pflanzenliebhaber in entspannter Atmosphäre stöbern, tauschen und handeln – ein Muss für alle, die ihr Grün erweitern oder sich mit anderen Gartenbegeisterten austauschen möchten.

Pflanzen kaufen, tauschen oder gegen Spende erwerben

Am Pflanzenflohmarkt bieten nicht nur die Organisatoren des Botanischen Gartens eine große Auswahl an Pflanzen an, sondern auch alle Besucher*innen können ihre eigenen Pflanzen zum Verkauf oder Tausch mitbringen. Besonders wichtig: Die Pflanzen müssen wurzelfrei von Unkraut sein, können jedoch sowohl getopft als auch wurzelnackt angeboten werden.

Wer einen Stand zum Anbieten eigener Pflanzen reservieren möchte, kann dies kostenfrei über die Website des Freundeskreises Botanischer Garten Höxter tun: www.freundeskreis-botanischer-garten-hoexter.com.

Beratungen und Führungen rund ums Thema Pflanzenpflege

Neben dem Kaufen und Tauschen gibt es für Gartenfreunde wertvolle Beratungsangebote zu typischen Gartenproblemen. Experten geben Tipps, wie man mit Pflanzen an schwierigen Standorten umgeht – sei es im Vollschatten, bei Trockenheitsproblemen oder bei der Bekämpfung von hartnäckigen Unkräutern. Zudem werden Führungen zu spannenden Pflanzenthemen angeboten, die hilfreiche Informationen zur richtigen Pflege von Pflanzen in verschiedenen Lebensräumen liefern.

Kulinarische Stärkung und ein kreatives Angebot für Kinder

Für die richtige Verpflegung ist selbstverständlich auch gesorgt. Der Freundeskreis Botanischer Garten lädt herzlich zu Kaffee und Kuchen im Gewächshaus ein – bei einer familiären und freundlichen Atmosphäre lässt sich der Tag wunderbar genießen.

Während die Erwachsenen durch den Garten schlendern und sich austauschen, sind auch die kleinen Besucher*innen herzlich eingeladen, kreativ zu werden. Am Audio-Kinderpfad können Kinder malen, basteln und auf Entdeckungstour im Botanischen Garten gehen. Der Pflanzenflohmarkt wird so zu einem Event für die ganze Familie – mit vielen kreativen Ideen für den eigenen Garten und spannenden Informationen rund um Pflanzen.

Der Botanische Garten Höxter freut sich auf zahlreiche Besucher und interessante Gespräche. Bringen Sie Ihre Pflanzen, Fragen und Ideen mit – und genießen Sie einen wunderbaren Tag im Garten!

Kurzinfos im Überblick:

Wann? 26. April 2025, 9:00 – 14:00 Uhr

Wo? Botanischer Garten Höxter, An der Wilhelmshöhe 44, 37671 Höxter (am Gewächshaus)

Was mitbringen? Gute Laune und optional: wurzelfreie Pflanzen zum Tausch oder Verkauf

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf, viele Gartenliebhaber in unserem Botanischen Garten begrüßen zu dürfen!