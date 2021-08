Führungen durch die Sonderausstellung „Mechanische Tierwelt“ im Mindener Museum

Minden. Knatternd setzen sich die kleinen Blechtierchen in Bewegung und drehen ihre Runden. Plötzlich wird es wieder still. Die Tierchen verharren in ihrer Bewegung, der Mechanismus stoppt. Wer mehr über historische Blechspielzeugtiere erfahren möchten, kann im Mindener Museum an verschiedenen Führungen teilnehmen. 200 verschiede Blechspielzeugtiere aus der Zeit von 1900 bis in die 1970er Jahre gibt es dort zu sehen. Ergänzt wird die Ausstellung durch großformatige Fotos, die die Tiere in ihrer vermeintlich natürlichen Umgebung zeigen und zum Schmunzeln und Staunen anregen.

Die öffentliche Führung durch die Sonderausstellung beginnt am Sonntag, den 15. August um 14:00 Uhr. Pro Erwachsenem kostet die Führungen 5 €. Wer die Ausstellung lieber mit seinen Enkeln oder Kindern besuchen möchte, kann am Mittwoch, den 11. August oder am Sonntag, den 15. August, jeweils um 17:00 Uhr an einer Familienführung teilnehmen. Kinder ab 6 Jahren erleben die Tierchen dann sogar live und in Aktion. Wer mag, kann sie im Wettlauf gegeneinander antreten lassen. Pro Erwachsenem und einem Kind kostet die Führung 5 €.

Die Ausstellung kann noch bis zum 22. August besucht werden. Familien, die sie auf eigene Faust erkunden möchten, können während der Öffnungszeiten von dienstags bis sonntags, jeweils von 12:00 – 18:00 Uhr, an einem „tierischen Museumsquiz“ teilnehmen.

Eine Teilnahme an der Führungen ist aktuell nur mit vorheriger Anmeldung unter 0571-9724020 oder museum@minden.de möglich. Während der Führungen sowie des gesamten Aufenthalts im Museum ist das Tragen einer FFP2-Maske oder eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes erforderlich.