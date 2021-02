Fridays for Future und Scientists for Future stellen Gas-Studie vor

Am Freitag stellte Fridays for Future gemeinsam mit den Scientists for Future auf einer digitalen Pressekonferenz das Papier “Ausbau der Erdgas-Infrastruktur: Brückentechnologie oder Risiko für die Energiewende?” vor. Fridays for Future kündigte für Dienstag, den 02. Februar, ein Gespräch zwischen führenden Aktivist*innen der Streiks gegen Gas, Wissenschaftler*innen und der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an.

“Vor dem Gespräch mit Schwesig machen wir klar: Wir geben uns mit leeren Worten nicht zufrieden. Was für uns zählt, sind Taten. Spätestens die heutigen Erkenntnisse machen deutlich, dass Erdgas keine Zukunft hat und Nord Stream 2 nicht fertig gestellt werden darf. Deutschlandweit sind Gasprojekte in Form von Pipelines, Kraftwerken und Terminals im Wert von 14 Milliarden Euro in Planung oder bereits im Bau. Meinen wir es mit der Bewältigung der Klimakrise ernst, dürfen die heutigen Gasprojekte nicht zu Ende gebaut werden und keine neuen fossilen Infrastrukturen in Auftrag gegeben werden”, so Helena Marschall von Fridays for Future.

Theresia Crone von Fridays for Future aus Mecklenburg-Vorpommern ergänzt: “Die Überbewertung von Gas ist leider kein Alleinstellungsmerkmal der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Gas wird immer wieder von Politiker*innen und fossilen Konzernen als Allheilmittel für die Klimakrise präsentiert. Dieses Narrativ blockiert eine echte Energiewende und ist nicht zielführend.”

Das gesamte Papier, an dem unter anderem Prof. Claudia Kemfert beteiligt war, finden Sie im Anhang und zum Download auf der Website: de.scientists4future.org/erdgas-brueckentechnologie-oder-risiko-fuer-die-energiewende.

“Erdgas ist keine Brückentechnologie in eine fossilfreie Zukunft. Die Annahme einer im Vergleich zur Kohle günstigeren Klimabilanz von Erdgas muss revidiert werden. Der geplante Ausbau von Erdgas-Infrastruktur in Deutschland lässt sich nicht klimapolitisch begründen und birgt zahlreiche finanzielle Risiken. Zudem wird damit die geplante Energiewende verzögert”, so die Zusammenfassung des Diskussionsbeitrages “Ausbau der Erdgas-Infrastruktur: Brückentechnologie oder Risiko für die Energiewende?” der Scientists for Future.