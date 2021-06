Feierlichkeiten, Kabarett und Europa-Spirit

Am 27. Juni warten ganz verschiedene Programmpunkte mit Europa-Bezug auf die Teilnehmenden. Mit dabei auf der digitalen Bühne sind Sven-Georg Adenauer (Landrat Kreis Gütersloh), André Kuper (Präsident des Landtags von Nordrhein-Westfalen) und Jörg Wojahn (Vertreter der EU-Kommission in Deutschland). Lotte Footh (Leiterin Europe Direct Kreis Gütersloh) wird die Aufgaben des Europe Direct Kreis Gütersloh vorstellen und einen kurzen Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten geben. Außerdem beteiligen sich Pulse of Europe Gütersloh, das Berufskolleg Halle (Westf.), die Städtepartnerschaftsbeauftragt e der Stadt Versmold und das Droste-Haus in Verl mit einem Videobeitrag an der Veranstaltung. Ingo Börchers (Kabarettist aus Bielefeld) sorgt für einen humorvollen Blick auf Europa und Nini Tsiklauri (EU-Aktivistin, Schauspielerin, Politikwissenschaftlerin und Autorin von „Lasst uns um Europa kämpfen“) für den passenden Europa-Spirit. Genauere Informationen zu der Veranstaltung finden sich auf der Website von Europe Direct (www.europedirect-gt.de).