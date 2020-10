Feierabendmarkt in Brakel

Brakel. Das LEADER-Projekt „Kulturland isst“ der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Bördeland und Diemeltal steht ganz unter dem Motto „Nachhaltig ernähren: Region entwickeln und das Klima schützen“. Projektleiterin Vera Prenzel (BI) erklärt, die Feierabendmärkte stellen eine gute Kombination aus Klimaschutz und Attraktivitätssteigerung der Innenstädte dar, die regionale Ernährung werde in den Fokus gerückt und das Bewusstsein der Bevölkerung für den Klimaschutz gestärkt. In den Städten Warburg und Beverungen seien die Feierabendmärkte bereits sehr gut angenommen worden, so dass sie auch in Brakel von einer positiven Resonanz ausgehe. „Für uns spielt der Schutz des Klimas eine sehr große Rolle“, berichtet Peter Frischemeier (allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Geschäftsführer des Brakeler Werberings). Die Stadt konnte in diesem Jahr erneut den European Energy Award in Gold entgegennehmen, daher freue er sich über dieses Klimaschutzprojekt, welches zudem zur Belebung der Brakeler Innenstadt beitrage. „Ich hoffe sehr, dass sich der Feierabendmarkt auch zukünftig fest im Jahreskalender unserer Stadt etablieren kann“, so Frischemeier.

Feierabendmarkt am Dienstag, 20. Oktober von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Der erste Brakeler Feierabendmarkt wird am Dienstag, 20. Oktober 2020 in der Zeit von 16:00 bis 20:00 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus und in der Straße „Am Hanekamp“ stattfinden. „Wir freuen uns über eine bunte Mischung an regionalen Angeboten“, so Marktmeister Benedikt Gönnewicht. Zwölf Verkaufsstände haben bereits ihre Teilnahme zugesagt, so werden sich die Besucher beispielsweise auch über Reibekuchen oder Flamm-Lachs freuen können. Unter Einhaltung der Vorschriften der Coronaschutzverordnung werden ebenfalls Stehtische im Abstand aufgestellt, hier haben die Besucher ihre Kontaktdaten einzutragen. Die persönlichen Daten können anschließend in entsprechende Boxen eingeworfen werden. Wichtig sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wie auch auf dem Wochenmarkt, ein Security-Team sei ebenfalls zur Kontrolle der Abstandsregeln aber auch zur Hilfestellung vor Ort, so Gönnewicht. „Wir möchten durch den Feierabendmarkt auch neue Zielgruppen ansprechen und für den Wochenmarkt begeistern, erklärt Vera Prenzel. Rainer Schäfers, Vorsitzender des Brakeler Werberings, begrüßt dieses klimafreundliche Projekt ebenfalls sehr, er freut sich über die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und das „Late-Shopping“ in den Brakeler Geschäften bis 20:00 Uhr.

Nachhaltigen und klimabewussten Konsum begreifbar machen