Erfolgsprojekt für Kinder, Eltern und Kindergärten

Die Umsetzung funktioniert wie folgt: Die Eltern finden sich regelmäßig in „Rucksack“-Gruppen zusammen, die von erfahrenen und geschulten Elternbegleiterinnen mehrsprachig angeleitet werden. Während die Eltern zuhause ihre Kinder in der Erstsprache fördern, wird parallel in der Kita der Wortschatz in der Zweitsprache Deutsch erweitert. Beide Seiten benutzen die gleichen Arbeitsmaterialien – nur in unterschiedlichen Sprachen. Zentraler Baustein im Projekt sind die sogenannten Elternbegleiterinnen. Sie halten den Kontakt zum Kommunalen Integrationszentrum im Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises und werden von dort kontinuierlich beispielsweise zu den Themen Interkulturalität, frühkindliche Erziehung und Bildung geschult und qualifiziert. „Durch das Rucksackprojekt ist die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erziehern intensiver geworden“, resümiert Inga Brinktriene, Leiterin der Katholischen Kita St. Johannes Baptist in Delbrück den Erfolg. Seit Beginn des Projektes ist die Kita dankbarer Kooperationspartner im Rucksack Kita-Projekt. Zwei Elternbegleiterinnen mit polnischer und aramäischer Herkunft starteten damals als Bindeglied zwischen Eltern und Kita an der Delbrücker Kindertageseinrichtung. Mit viel Engagement wurden weitere Eltern als Projektteilnehmer gewonnen. Dass die gemeinsame Arbeit eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist, weiß die Elternbegleiterin Hana Altun aus eigener Erfahrung.

„Nicht nur die Sprachbildung der Kinder wird gefördert“, so die Expertin. Auch die Eltern-Kind-Beziehung werde gestärkt und darüber hinaus Sprachbarrieren der Eltern abgebaut. Elternbegleiterinnen wie Hana Altun berichten, dass die Arbeit ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl deutlich gestärkt habe. „Viele von ihnen haben mittlerweile im Ausland erworbene Qualifikationen anerkennen lassen und arbeiten in ihren erlernten Berufen. Andere haben eine berufsbildende Ausbildung oder Umschulung begonnen“, berichtet Gulshat Ouadine, Projektkoordinatorin vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Paderborn. Hana Altun ist mittlerweile als Bürokraft in der Kath. Kita St. Johannes Baptist angestellt. Seit Beginn der Rucksack-Kita im Kreis Paderborn unterstützt die Osthushenrich-Stiftung das Projekt mit finanziellen Mitteln. 33.600 Euro fließen bis zum Jahr 2024 in diese besondere Bildung und Erziehung von Kindern. Die andere Hälfte der Programmkosten trägt das Land NRW im Rahmen des Förderprogramms „Integrationschancen für Kinder und Familien“ des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW. Das Programm läuft jeweils ein Jahr. In jedem neuen Kindergartenjahr kann die teilnehmende Kita ihre Rucksackgruppe fortführen oder eine neue einrichten.