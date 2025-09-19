Erfolgreiche Freibad-Saison endet – Wiesenbad bleibt bis 14. September geöffnet

Sechs Freibäder in Bielefeld schließen am 7. September, das Wiesenbad lädt noch eine Woche länger zum Badevergnügen ein

Bielefeld. Die Freibad-Saison Bielefeld endet am kommenden Sonntag, 7. September. In sechs Bielefelder Freibädern schließen dann die Tore: das Senner Waldbad, das Freibad Hillegossen, Gadderbaum, Dornberg, Schröttighausen und das Naturbad Brackwede.

Das Wiesenbad bleibt jedoch bis 14. September geöffnet und bietet somit eine Woche länger die Möglichkeit zum Schwimmen. Mitglieder der Fördervereine erhalten in dieser letzten Woche freien Eintritt – der Mitgliedsausweis gilt als Nachweis.

„Wir schließen die Saison planmäßig, da das Wetter in den vergangenen zwei Wochen zunehmend unbeständig war und höhere Besucherzahlen in diesem September nicht zu erwarten sind,“ erklärt Marcus Lufen, Geschäftsführer der Bielefelder Bäder. „So wie es aussieht, bekommen wir am kommenden Sonntag noch einmal einen besonders schönen Tag zum Ausklang.“

Trotz eines verregneten Juli zeigt sich das Team der Bielefelder Bäder insgesamt zufrieden mit der Saison. Nach Ende der Freibad-Saison Bielefeld am 14. September wird eine ausführliche Bilanz gezogen.