Ereignisreiche Osterferien für Familien mit Kindern

Minden. Für abwechslungsreiche Osterferien hat das Team vom Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank verschiedene Rallyes entworfen, die die Kinder in den Osterferien erleben können. Interessierte können sich auf dem Gelände (Salierstraße 40, 32423 Minden) auf verschiedene Stationsläufe freuen – ganz ohne Kontakt unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen. Dabei dreht sich alles um die Themen des Kreativzentrums mitsamt seinem Kinderzirkus Peppino Poppollo. Die Laufzettel für die Rallyes sind frei zugänglich direkt am Anne Frank vor dem Eingangsbereich.

Zudem können auf verschiedenen Spielplätzen im ganzen Stadtgebiet, wie an der Bachstraße, an der Meißener Dorfstraße, an der Goethestraße, am Koppelweg, auf dem Spielplatz Am Schäferfeld sowie am Schleidermannsweg und an der Solferinostraße aktionsreiche, Rallyes gemacht werden.

Damit fordern die Verantwortlichen der mobilen Spielplatzarbeit des Kinder- und Jugendkreativzentrums Mindener Familien mit ihren Kindern zu spannenden Spielen und Rätseln auf. Laufzettel für diese Spielplatzrallyes befinden sich alle auf den jeweiligen Spielplätzen.

Alles, was zum Mitmachen gebraucht wird, ist ein Stift und ein Blatt Papier. Am Koppelweg und am Schäferfeld sowie an der Solferinostraße können die Teilnehmer*innen zudem einen Ball gebrauchen, aber mehr möchte das Jugendhausteam nicht verraten.

Wer das Angebot nutzt, sollte auf die aktuellen Hygienemaßnahmen achten, damit man sich und andere schützt.