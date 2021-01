Endspurt für den Jahreskarten-Vorverkauf bis zum 31. Januar

Bad Lippspringe. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Verkauf der Jahreskarten weiterhin ausschließlich online oder telefonisch unter 05252-26260. Die Mitarbeiter sind täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr erreichbar und versenden die Jahreskarten per Post, sodass diese je nach Bestellvolumen in wenigen Werktagen beim Käufer eintreffen. Vor Ort in der Tourist Information dürfen aufgrund der Vorgaben der geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zurzeit keine Jahreskarten oder anderen Produkte verkauft werden. Auch eine Beratung kann dort aktuell nicht stattfinden.

Aktuell ist die Gartenschau Bad Lippspringe bis auf Weiteres ausschließlich für Jahreskarten-Inhabern geöffnet. Der kontaktfreie Zugang zur Gartenschau erfolgt über das Gebäude der Tourist Information am Haupteingang. Inhaber einer gültigen Jahreskarte für 2021 können ihr Ticket dort einscannen und anschließend die Gartenschau besuchen. Darüber hinaus können Besucher ihre bereits gekauften Jahreskarten-Gutscheine in gültige Tickets umwandeln lassen.