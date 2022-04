Der Museumshof beginnt am 1.April seine Saison

Bad Oeynhausen. Wie ein begehbares Landschaftsgemälde liegt Bad Oeynhausens Freilichtmuseum, der Museumshof, im malerischen Siekertal. Am 1. April öffnet er wieder seine Tore. Ob in der Scheune mit ihren Kutschen und ihrer Schreinerwerkstatt, im Fachwerk- Speicher mit seinen historischen Vorratsräumen oder im Wohnhaus mit seiner Bauernstube und den Schlafgemächern: In 6 Gebäuden können die Besucher erleben, wie die Menschen vor der Gründung Bad Oeynhausens im 19. Jahrhundert lebten. Und im Kräutergarten können sie die Ursprünge der traditionellen regionalen Küche kennenlernen. Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr wieder spannende Veranstaltungen, Ferienspiele und Trauungen im Museum.